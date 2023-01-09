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Spor

Mbaye Diagne, Enner Valencia'nın peşinde

Fatih Karagümrük'ün başarılı santrforu Mbaye Diagne, Süper Lig'deki gol sayısını 10'a çıkardı. Senegalli futbolcu, gol krallığı yarışında 13 gollü Enner Valencia'nın ardından ikinci sırada bulunuyor.

IHA9 Ocak 2023 Pazartesi 14:13 - Güncelleme:
Mbaye Diagne, Enner Valencia'nın peşinde
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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Konyaspor ile 3-3 berabere kaldı. Kırmızı-siyahlılarda Diagne, Konyaspor karşısında takımının ikinci golünü kaydederken, bu sezon ligdeki gol sayısını da 10'a çıkardı. Senegalli futbolcu, gol krallığı yarışında 13 golü bulunan Fenerbahçeli Enner Valencia'nın ardından Antalyaspor'un ABD'li yıldız oyuncusu Haji Wright ile birlikte 10 golle ikinci sırada yer alıyor.

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Sezon başında Fatih Karagümrük'e transfer olan 31 yaşındaki golcü, bu sezon takımıyla birlikte 13'ü 11'de olmak üzere 17 müsabakada görev aldı. Toplam bin 166 dakika sahada kalan Diagne, 10 kez fileleri havalandırırken, 3 de asist yaptı.

Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu 30 golle gol kralı olarak tamamlayan tecrübeli santrfor; bu sezon Beşiktaş, Ankaragücü, Giresunspor, İstanbulspor, Hatayspor, Ümraniyespor, Antalyaspor ve Konyaspor'a 1, Kayserispor'a karşı ise 2 gol kaydetti.

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HALİÇ DERBİSİNDE YOK!

Mbaye Diagne, Konyaspor maçının 49. dakikasında gördüğü sarı kart ile Fatih Karagümrük'ün, Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı Haliç derbisinde forma giyemeyecek. Diagne, Konyaspor mücadelesi dışında Beşiktaş, İstanbulspor ve Trabzonspor karşılaşmalarında sarı kart görmüştü.

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