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Mbaye Diagne: Şampiyonlar Ligi bir hayal

Galatasaray'ın Başakşehir'i yenerek 2. şampiyonluğunu kazandığı karşılaşmanın ardından Mbaye Diagne açıklamalarda bulundu.

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Çok mutlu olduğunu söyleyen Senegalli oyuncu, "Açıkçası çok mutluyum. Bunu tarif edecek kelimeler de bulamıyorum. Hem kupayı aldık, hem de şampiyon olduk, hem de gol kralıyım. Bunun için hem mutluyum, hem de çok gururluyum" ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi hayaline yaklaştığını söyleyen Diagne, "Şampiyonlar Ligi bir hayal. Ona da bir hazırlık süreci var. Ondan önce Afrika Kupası'nda oynayacağım, sonra dinlenmek gerekiyor. Sonrasında ne olacağını göreceğiz" diye konuştu.

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