Medel’e West Ham kancası

ARA transfer döneminde kadrosun- Larin ligi bekliyor daki bazı oyuncularla yollarını ayıran Beşiktaş’ın joker isimlerinden Gary Medel için ülkesinden çarpıcı bir iddia geldi. Şili basını, adı transfer döneminde sık sık Avrupa kulüpleriyle anılan Medel’in Premier Lig ekiplerinden West Ham United’in radarına girdiğini duyurdu. Ahora Noticias, West Ham, ekonomik sıkıntılar yaşayan Beşiktaş’tan Gary Medel’i istedi. Haberde kulüplerin anlaşması durumunda Şili’li oyuncunun kısa bir süre içinde İngiliz kulübüne imza atabileceği ifade edildi.