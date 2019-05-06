'Medel'i takımımda görmeyi çok isterim'

Beşiktaş'ta forma giyen Şilili orta saha oyuncusu Gary Medel, Avrupa ve Güney Amerika'da transfer gözdesi oldu. Parma'dan sonra Boca Juniors ile anılmaya başlanan Gary Medel için teknik direktör Gustavo Alfaro samimi açıklamalarda bulundu.

Güney Amerika basınında yer bulan haberlere göre Canal del Futbol'a konuşan Boca Juniors teknik direktörü Gustavo Alfaro, Gary Medel iddialarına övgüyle cevap verdi.

Gary Medel'i takımında görmek istediğini söyleyen Gustavo Alfaro, "Gary Medel, Boca Juniors formasına çok yakışacağı izlenimini bana verdi. Boca'ya uygun bir karaktere sahip. Her zaman takımımda olmasını istediğim bir oyuncu." dedi.

"BİR GÜN GERİ DÖNMEK İSTİYOR"

Boca Juniors'ın eski futbolcusu Cristian Erbes ise, "Türkiye'deki sözleşmesi bittiğinde Boca'ya geri dönecektir. Gary ile çok konuşuyorum. Kulübü çok seviyor ve bir gün geri dönmek istiyor." diye konuştu.

Öte yandan Boca'nın yöneticisi Nicolas Burdisso ise "Onu Boca'ya geri dönmeyi ikna etmemi isterse seve seve yaparım." dedi. Gary Medel'in Beşiktaş ile gelecek sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

(Futbol Arena)