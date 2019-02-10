Medel’in Çin transferi yattı
Medel’in taliplileri arasında yer alan Pekin Sinobo Guoan’ın, transferden vazgeçtiği öğrenildi.
Medel’in taliplileri arasında yer alan Pekin Sinobo Guoan’ın, transferden vazgeçtiği öğrenildi. Bursa maçına Şilili oyuncuyu izlemek için gelmesi beklenen Çinliler’in son anda karar değiştirdiği ve İstanbul’a gelmekten vazgeçtiği belirtildi.
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