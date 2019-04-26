Medipol Başakşehir - Göztepe maçının VAR hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir, bu akşam evinde Göztepe ile karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi Suat Arslanboğa yönetecek. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Serkan Ok ve İsmail Şencan yapacak.

Bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Koray Gençerler oldu. Gençerler'e AVAR olarak ise Bahattin Şimşek eşlik edecek.

(İHA)