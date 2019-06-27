Medipol Başakşehir, Furkan Soyalp'i kadrosuna kattı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Bursaspor'la olan sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu Furkan Soyalp'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Turuncu-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, İstanbul'da sağlık kontrolünden geçirilen oyuncu ile bugün resmi sözleşme imzalanacak.
Furkan Soyalp, Medipol Başakşehir'in Aziz Eraltay ve Norveçli golcü Fredrik Gulbrandsen'den sonra bu sezonki üçüncü transferi olacak.
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