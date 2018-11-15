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Medipol Başakşehir, Göztepe ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazartesi günü Göztepe'ye konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

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Medipol Başakşehir kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, dinamik ısınma ile başladığı belirtildi.

Futbolcuların dar alanda 5'e 2 pas çalışmasıyla sürdürdüğü idmanı, çift kale oyunla tamamladığı aktarıldı.

Milli takımlarda bulunan oyuncuların yer almadığı idmanda, Alparslan Erdem, Eljero Elia ve Stefano Napoleoni'nin ise fizyoterapistler eşliğinde çalıştığı kaydedildi.

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