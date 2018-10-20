Medipol Başakşehir konuk ettiği Kayserispor'u 1-0 mağlup etti Spor Toto Süper Lig’in 9. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir sahasında Kayserispor’u konuk etti. Ev sahibi ekip karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.