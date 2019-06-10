Medipol Başakşehir, Okan Buruk'u resmen açıkladı

Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'a imza atmasının ardından Başakşehir, Okan Buruk ile anlaşmaya vardıklarını resmen açıkladı.

Başakşehir'in yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Okan Buruk ile anlaşmaya varmıştır. Yarın saat 11:00'da stadyumumuzda bulunan basın toplantı odasında Başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ'ın katılımıyla imza töreni düzenlenecektir." ifadeleri yer aldı.

Okan Buruk, son olarak Rizespor'un başında görev almış ve sezonun 2. yarısındaki yükseliş ile övgüleri toplamıştı.