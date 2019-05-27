Medipol Başakşehir'in, Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'la el sıkışmasının ardından Hırvat teknik direktör Slaven Bilic'le anlaştığı iddia edildi.

Nebil Evren, NTV'deki 90+ programında Başakşehir cephesinin Slaven Bilic'le görüşerek prensip anlaşmasına vardığı bilgisini verdi.

Buna göre Hırvat teknik adam ülkesine dönecek ve birkaç gün içinde sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a gelecek.

Bilic, İstanbul'a antrenörlerle ilgili bir toplantıya katılmak için gelmiş; Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçını da yerinde takip etmişti.