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Medipol Başakşehir, Türkiye Kupası'nda son 16 turuna kaldı

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında evinde Adana Demirspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi.

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Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur rövanş maçında, Medipol Başakşehir, Adana Demirspor'u 2-0 mağlup ederek tur atladı.

1-1 biten ilk maçında rövanşında Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Başakşehir, Adana Demirspor'u 2-0 mağlup ederek tur atlayan takım oldu.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Epureanu ve 33. dakikada Kerim Frei attı.

Başakşehir'de Arda Turan, Adana Demirspor karşısında uzun bir süre sonra ilk 11'de kendisine yer buldu ve 62 dakika sahada kaldı.

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