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Spor

Medipol Başakşehir, Ümraniyespor ile puanları paylaştı

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Medipol Başakşehir evinde karşılaştığı Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.

IHA17 Mayıs 2023 Çarşamba 19:10 - Güncelleme:
Medipol Başakşehir, Ümraniyespor ile puanları paylaştı
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Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Medipol Başakşehir evinde karşılaştığı Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Burak Pakkan xx, Bahtiyar Birinci xx, Anıl Usta xx

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer xx, Şener Özbayraklı x (Ahmed Touba dk. 12 xx), Edgar le xx, Mahmut Tekdemir x, Lucas Lima xx (Keny dk. 80 ?), Berkay Özcan xx, Ömer Ali Şahiner xx, Danijel Aleksic xx (Lucas Biglia dk. 69 x), Adnan Januzaj xx, Serdar Gürler xx (Shaocong Wu dk. 80 ?), Joao Figueiredo xx (Deniz Türüç dk. 69 x)

Yedekler: Volkan Babacan, Batuhan Çelik, Ayberk Kaygısız, Berkay Aydoğmuş, Caner Erkin

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Ümraniyespor: Orkun Özdemir xx, Strahil Popov xx, Tomislav Glumac xx, Alexandru Epureanu xx, Ermir Lenjani xx (Isaac Sackey dk. 46 x), Antonio Mrsic xx (Geraldo dk. 46 X), Kartal Kayra Yılmaz xx (Kayode dk. 46 x), Serkan Göksu xx, Onur Ayık xx, Jesse Sekidika xx, Umut Nayir xx

Yedekler: Berke Özer, Anıl Demir, Mert Yılmaz, Mustafa Eser, Yusuf Saitoğlu, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Oğuz Gürbulak,

Teknik Direktör: Mustafa Er

Goller: Danijel Aleksic (dk. 4) (Başakşehir), Umut Nayir (dk. 60 pen.) (Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Mahmut Tekdemir (dk. 7) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Orkun Özdemir (Ümraniyespor), Berkay Özcan, Lucas Lima (Başakşehir)

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