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Spor

Medipol Başakşehir Visca'nın sözleşmesini uzattı

Medipol Başakşehir, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Edin Visca'nın mukavelesini 2025 yılına kadar uzattı.

AA06 Ekim 2020 Salı 17:11 - Güncelleme: 06 Ekim 2020 Salı 17:12
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Medipol Başakşehir'de Bosna Hersekli futbolcu Edin Visca'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesi uzatıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Edin Visca ile ilgili bilgi ekranında yer alan bilgiye göre, turuncu-lacivertli kulüp, 30 yaşındaki futbolcu ile sözleşme yeniledi.

Visca'nın yeni sözleşmesi gelecek yıl itibarıyla başlayıp 2025'te sona erecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor döneminde 2011 senesinde turuncu-lacivertli takıma transfer olan Visca, 9 yıldır bu kulüpte top koşturuyor. Tecrübeli kaptan, Medipol Başakşehir kariyerinde Süper Lig'de 270 maça çıkıp 76 kez fileleri havalandırdı.

TFF 1. Lig'de 34 maçta 10 gol atan, Türkiye Kupası'nda ise 19 karşılaşmada 1 kez gol sevinci yaşayan Visca, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 müsabakada 2, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 22 müsabakada 11 kez rakip ağları sarstı.

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