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Medipol Başakşehir’de hedef 4’te 4

Medipol Başakşehir'in hedefi; kalan maçları kazanarak şampiyon olmak. Teknik direktör Abdullah Avcı, öğrencilerini bu yönde motive ediyor.

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Göztepe'ye sahasında 2-0 yenilerek büyük bir şok yaşayan Medipol Başakşehir'de gözler, Demir Grup Sivasspor maçında...
 
Son 5 haftada sadece bir kez kazanan turuncu lacivertliler, deplasmanda oynayacağı zorlu mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor.
 
Teknik direktör Abdullah Avcı, Cuma günü oynanacak maçta kadroda bazı değişikler yapmayı planlıyor.
 
Savunmada Mahmut’un yanında Attamah’a görev vermeye hazırlanan Avcı, Napoleoni’yi de 11’de oynatabilir.
 
Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor maçından sonra MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.
 
33'üncü haftada deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan turuncu lacivertli ekip, ligin son haftasında ise Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.
 
Başakşehir'de tek hedef; kalan 4 maçı da kazanarak, mutlu sona ulaşmak..
 
Teknik Direktör Abdullah Avcı, şampiyonluğa olan inancını, futbolcularına da aşılamaya çalışıyor.
 
Kritik karşılaşmalar öncesinde oyuncularına uyarılar yapan deneyimli teknik adamın, "Kalan maçlarımızı kazanırsak, rakiplerinin ne yaptığıyla ilgilenmeyip, mutlu sona ulaşacağız" dediği öğrenildi.
 
TRT Spor

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