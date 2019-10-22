Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 3. haftasında 24 Ekim Perşembe günü sahasında Avusturya'nın Wolfsberger takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, turuncu-lacivertli takımın teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ile başladı. 5’e 2 pas oyunuyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, turuncu-lacivertli takımın teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ile başladı. 5’e 2 pas oyunuyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.