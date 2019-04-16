Medipol Başakşehir'den Abdurrahim Albayrak'a suç duyurusu!

Süper Lig'de Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın yaptığı açıklamaların ardından Medipol Başakşehir, suç duyurusunda bulundu.

Medipol Başakşehir'in yaptığı açıklamada şu sözler kullanıldı;

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan F.Bahçe - G.Saray maçından sonra G.Saraylı bir yöneticinin kamuoyunun önünde kulübümüz hakkında asılsız iddiaları ve yapmış olduğu VAR açıklamasıyla ilgili kulübümüz, TFF ve Cumhuriyet Başsavcılığına gerekli hukuki başvuruları yapmıştır.