Medipol Başakşehir'den Abdurrahim Albayrak'a suç duyurusu!
Medipol Başakşehir kulübü, Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın yaptığı açıklamalar nedeniyle hukuki başvuruların yapıldığını açıkladı.
Süper Lig'de Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın yaptığı açıklamaların ardından Medipol Başakşehir, suç duyurusunda bulundu.
Medipol Başakşehir'in yaptığı açıklamada şu sözler kullanıldı;
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan F.Bahçe - G.Saray maçından sonra G.Saraylı bir yöneticinin kamuoyunun önünde kulübümüz hakkında asılsız iddiaları ve yapmış olduğu VAR açıklamasıyla ilgili kulübümüz, TFF ve Cumhuriyet Başsavcılığına gerekli hukuki başvuruları yapmıştır.
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