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Medipol Başakşehir-Hatayspor | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Medipol Başakşehir sahasında Hatayspor’u konuk ediyor.

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İLK 11’LER

Medipol Başakşehir: Volkan, Uğur, Attamah, Serdar Taşçı, Hafez, Soner, Gökhan İnler, Napoleoni, Jojic, Elia, Adebayor

Hatayspor: Ömer, Murat, Soner, Mehmet Dingil, Yasin, Hamidou, Diallo, Tom, Korkhisko, Gökhan, Gomis

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 1-0 HATAYSPOR | MAÇTA İLK YARI ONANIYOR

 

Gol: Dk.32 Adebayor

Münbiç´ten ilk görüntüler

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