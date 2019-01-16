Medipol Başakşehir-Hatayspor | CANLI
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Medipol Başakşehir sahasında Hatayspor’u konuk ediyor.
İLK 11’LER
Medipol Başakşehir: Volkan, Uğur, Attamah, Serdar Taşçı, Hafez, Soner, Gökhan İnler, Napoleoni, Jojic, Elia, Adebayor
Hatayspor: Ömer, Murat, Soner, Mehmet Dingil, Yasin, Hamidou, Diallo, Tom, Korkhisko, Gökhan, Gomis
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 1-0 HATAYSPOR | MAÇTA İLK YARI ONANIYOR
Gol: Dk.32 Adebayor
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