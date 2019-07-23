Eşleşmenin galibinin 3. ön eleme turunda Medipol Başakşehir ile karşılaşacağı turun ilk maçı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Çekya'daki maçta iki takım da golü bulamazken Fenerbahçe'den Olympiakos'a transfer olan Mathieu Valbuena, ilk kez Yunan ekibiyle resmi bir maça çıktı. Fransız futbolcu, ilk 11 başladığı maçta 57 dakika sahada kaldı.

İki takım, 30 Temmuz tarihinde rövanş maçında Yunanistan'da bir kez daha karşı karşıya gelecek.