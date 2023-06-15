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Spor

Medvedev, Libema Açık turnuvasına erken veda etti

Tek erkeklerde dünya 3 numarası Rus tenisçi Daniil Medvedev, çim kort sezonuna yenilgiyle başladı ve Libema Açık turnuvasına erken veda etti.

AA15 Haziran 2023 Perşembe 21:22 - Güncelleme:
Medvedev, Libema Açık turnuvasına erken veda etti
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Tek erkeklerde dünya 3 numarası Rus tenisçi Daniil Medvedev, katıldığı Libema Açık turnuvasına erken veda etti.

Hollanda'nın 's-Hertogenbosch kentinde düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 250 turnuvasına katılan 27 yaşındaki Medvedev, ilk turda dünya 52 numarası Fransız Adrian Mannarino ile karşılaştı.

Mannarino, bu sezon ilk kez çim kort turnuvasına çıkan Medvedev'i 4-6, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup ederek sürprize imza attı.

Fransız tenisçi, Jordan Thompson-Milos Raonic eşleşmesini geçen tarafla çeyrek finalde karşılaşacak.

  • Daniil Medvedev
  • Libema Açık
  • tenis

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