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Spor

Mehdi Bourabia siftahı yaptı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Fransız oyuncusu Mehdi Bourabia, Rizespor maçında bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti.

IHA28 Nisan 2025 Pazartesi 09:59 - Güncelleme:
Mehdi Bourabia siftahı yaptı
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Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor evinde Rizespor ile karşılaştı. 90 dakika sonunda Rizespor'u 1-0 mağlup etmeyi başaran Kayserispor, haftayı 3 puanla kapattı. Rizespor maçında sahada 11'de başlayan başarılı orta saha oyuncusu Mehdi Bourabia, dakikalar 43'ü gösterirken Ali Karimi'nin ortasında kafa vurarak topu ağlara gönderdi.

Bourabia, Kayserispor forması ile çıktığı 27 maçında ilk golünü Çaykur Rizespor'a atan Mehdi Bourabia, ortaya koyduğu başarılı performans ile taktir topladı ve yerini Carlos Mane'ye bıraktı.

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