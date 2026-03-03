İSTANBUL 11°C / 4°C
  Mehdi Taremi: Savaşın ilk kurbanı her zaman gerçeklerdi
Spor

Mehdi Taremi: Savaşın ilk kurbanı her zaman gerçeklerdi

Yunan ekibi Olympiacos forması giyen İranlı futbolcu Mehdi Taremi ülkesinde yaşanan olaylar hakkında konuştu.

HABER MERKEZİ3 Mart 2026 Salı 15:20 - Güncelleme:
Mehdi Taremi: Savaşın ilk kurbanı her zaman gerçeklerdi
Olympiacos forması giyen İranlı Mehdi Taremi, dikkat çeken bir haberle gündeme geldi.

Tuttosport'ta yer alan habere göre, Taremi, ülkesine gitmeye ve savaşa katılmaya hazır olduğunu kulübü Olympiacos'a bildirdi.

Olympiacos Yönetimi ile görüşen İranlı futbolcunun, bu görüşmede, "Ülkemin bana ihtiyacı var." diyerek ülkesi İran'a geri dönmeye hazır olduğunu kulübüne ilettiği belirtildi.

OYUNCU VE KULÜP YALANLADI

Olympiacos ve oyuncu tarafı ise İtalyan medyasında çıkan bu haberi yalanladı.

Mehdi Taremi'nin temsilcisi Federico Pastorello, İranlı futbolcusu için iddiaları yalanladı. Pastorello, "Son dönemde Mehdi Taremi'ye atfedilen ve gerçeği yansıtmayan açıklamalar ortalıkta dolaşmaktadır. Taremi, Atina'da çalışmalarına ve profesyonel kariyerine odaklanmış, kararlı ve azimli bir şekilde çalışmaktadır. Böylesine hassas bir dönemde, bağlam dışı yorumlardan veya yanlış yorumlamalarda kaçınmak önemlidir. Herkesin sorumluluk bilincine ve saygısına güveniyoruz." açıklamasını yaptı.

Olympiakos'un başkan yardımcısı Kostas Karapapas ise, "Savaşın ilk kurbanı her zaman gerçeklerdir. Sahte haberlere inanmayın. Sporculara, vatanları alevler içinde olan tüm insanlara saygı gösterelim. Dünyanın her ülkesini ilgilendiren ve tüm gezegeni etkileyen bir konudan bahsediyoruz. Maalesef, aklına her geldiğini yazan kişilerin yazılarını ve bunların çoğalmasını engelleyemiyoruz." dedi.

SEZON PERFORMANSI

Olympiacos forması altında bu sezon 31 maçta süre bulan 33 yaşındaki futbolcu, 16 gol attı ve 5 asist yaptı.

  • Mehdi Taremi
  • Olympiacos
  • İran

