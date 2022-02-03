Mehmet Ayan yorumladı! Bafetimbi Gomis transferindeki büyük sorun...

3 Şubat 2022 Perşembe 10:04 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 10:08

Galatasaray, eski futbolcusu Bafetimbi Gomis'in transferi konusunda anlaşma sağlandığını dün resmen açıkladı. Peki 36 yaşındaki Gomis'in transferi sarı kırmızılı takıma ne kadar katkı sağlayacak? Gomis'i 2017-2018 sezonundan farklı olarak neler bekliyor? Yönetimin transfer politikası doğru mu?

Lig Radyo Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan, kafalardaki bu soru işaretleriyle ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Mehmet Ayan'ın, Galatasaray'ın Bafetimbi Gomis transferiyle ilgili yorumları:

"GOMIS GALATASARAYLILARIN BIRAKTIĞI GİBİ Mİ?"

"2017-2018 sezonundaki şampiyonluğa çok büyük katkı veren Bafetimbi Gomis tekrar Galatasaray'ın gündemine geldi ve oyuncu Galatasaray'a transfer oldu. Peki hani var ya bir Ebru Gündeş şarkısı; 'Bıraktığın gibi burdayım, yalnız değilsin canındayım...' Acaba Bafetimbi Gomis Galatasaraylıların bıraktığı gibi bir oyuncu mu? Bu konuyla ilgili Arap Yarımadası'ndan gelen görüntüler dışında elimizde herhangi bir done söz konusu değil."

"GOMIS'İN GOLCÜLÜĞÜNÜ TARTIŞMIYORUM"

"Peki Galatasaray Bafetimbi Gomis'in bıraktığı gibi mi? Bafetimbi Gomis Galatasaray'da iş yapar mı? Yapar. Gol atar mı? Atar. Sezon sonuna kadar minimum 10 golle buluşur mu? Buluşur. Tartıştığımız Bafetimbi Gomis'in golcülüğü falan değil. Benim burada sadece sormak istediğim bir konu var."

ASIL SORUN GOMIS'IN ARKASINDA OYNAYACAK OYUNCULARDA

"2017-2018 sezonunda Bafetimbi Gomis'in arkasında oynayan Donk 86'lıydı, Fernando 87'li, Feghouli 89'lu, Belhanda 90'lı, Rodrigues 90'lıydı. Bu oyuncuların ortalama yaşı neredeyse 26-27 gibi futbollarının en olgun dönemleriydi. Acaba o olgunluğu Bafetimbi Gomis etrafında bulup Galatasaray'a ne kadar katkı verebilecek."

"GALATASARAY YÖNETİMİ BU TRANSFERLE TRİBÜNE OYNAMAKTADIR"

"Tekrarlıyorum; Bafetimbi Gomis'in Galatasaray'a transfer yanlış değildir ama bir sportif samimiyet sorunlu transferdir. Çünkü Galatasaray Yönetimi bu transferle tribüne oynamaktadır."