Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Mehmet Demirkol: Lucescu gidecek

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Rusya-Türkiye maçından sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

A Milli Takımın, Rusya'ya 2-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Mehmet Demirkol, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

Mehmet Demirkol, Mircea Lucescu'nun görevinden ayrılacağını iddia etti ve yerine kimin geleceğini sorguladı.

Demirkol paylaşımında, "Lucescu gidecek onu anladık. Peki yağmacılar, yerine kim gelecek? Asıl kavga o... Konuya gelelim..." ifadeleri yer aldı.

(Sporx)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İzmir´de düzensiz göçmenleri taşıyan kamyon devrildi

İzmir´de düzensiz göçmenleri taşıyan kamyon devrildi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA