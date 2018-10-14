Mehmet Demirkol: Lucescu gidecek
Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Rusya-Türkiye maçından sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
A Milli Takımın, Rusya'ya 2-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Mehmet Demirkol, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.
Mehmet Demirkol, Mircea Lucescu'nun görevinden ayrılacağını iddia etti ve yerine kimin geleceğini sorguladı.
Demirkol paylaşımında, "Lucescu gidecek onu anladık. Peki yağmacılar, yerine kim gelecek? Asıl kavga o... Konuya gelelim..." ifadeleri yer aldı.
(Sporx)
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