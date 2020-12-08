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Spor

Mehmet Ekici Hannover 96 ile anlaştı

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra takım bulamayan Mehmet Ekici Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96 ile anlaştı.

08 Aralık 2020 Salı 20:47 - Güncelleme: 08 Aralık 2020 Salı 20:47
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Mehmet Ekici, bir süredir Hannover 96 ile birlikte idmanlara çıkıyor. Hannover Teknik Direktörü Kenan Koçak da Mehmet Ekici ile ilgili konuştu.

39 yaşındaki genç teknik adam, "Mehmet'i tanıyorum, kendisini fit tutmak istiyor. Çok geniş bir kadromuz olmadığı için durumu böyle çözdük. İdmanımızda bizim seviyemizi yukarıya çekebilecek bir misafirimizin olması güzel. Her iki taraf için de kazan-kazan durumu var." ifadelerini kullandı..

Mehmet Ekici, daha önce Almanya'da Bayern Münih, Nürnberg ve Werder Bremen formalarını terletmişti.

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