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  • Mehmet Ekici ve Hasan Ali Kaldırım derbiye hazır! 'Hocam forma bekliyoruz'
Spor

Mehmet Ekici ve Hasan Ali Kaldırım derbiye hazır! 'Hocam forma bekliyoruz'

19 Şubat 2020 Çarşamba13:33 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 13:33

Uzun süren sakatlık döneminin ardından Galatasaray derbisinde forma giymesi beklenen Hasan Ali hırs küpü oldu.

"ÇOK ÖZLEDİM"

Kendisini oynamak için çok hazır hissettiğini belirten tecrübeli sol bek, "Forma giymem halinde galibiyet için elimden geleni yapacağım. Taraftarımızın önünde galibiyet sevinci yaşamayı çok özledim." sözlerini sarfetti.

Hasan Ali Kaldırım bu sezon Fenerbahçe formasıyla sadece 8 resmi maça çıkabildi. Sarı-Lacivertli sol bek sakatlığı nedeniyle fazla forma şansı bulamadı. Hasan Ali Kaldırım, bu maçlarda takımına gol veya asist katkısı yapamadı.

Ligin ilk yarısında forma giyemeyen Mehmet Ekici, zorlu Galatasaray derbisi öncesi hocasından forma bekliyor.

İdmanlardaki hırslı görüntüsüyle teknik heyete mesaj gönderen yıldız futbolcunun, "Çok iyi durumdayım. Görev verilmesi halinde takıma katkı sağlayacağıma inanıyorum" dediği belirtiliyor.

Mehmet Ekici, bu sezon Fenerbahçe forması ile 4 resmi karşılaşmada yer aldı. Sarı-Lacivertli orta saha, Süper Lig'de sadece 1 maçta görev aldı. Mehmet Ekici, görev aldığı Başakşehir maçında 1 dakika forma giydi.

(Sabah - Takvim)

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