Mehmet Ekici'de kısmi yırtık tespit edildi

Konuyla ilgili sarı-lacivertlilerin yaptığı açıklama şu şekilde:

“Mehmet Ekici’nin Kayseri maçında sağ ayak bileğinin dış kısmına aldığı darbe sonucu, geçmeyen ağrıları neticesinde yapılan MR tetkiklerinde kemikte ödem, iki bağda kısmi yırtılma ve eklem içinde kanama tespit edilip, tedavisine başlanmıştır.”