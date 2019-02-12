Mehmet Ekici'de kısmi yırtık tespit edildi
Fenerbahçe, Kayserispor maçında sakatlanan Mehmet Ekici’nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yayımladı.
Konuyla ilgili sarı-lacivertlilerin yaptığı açıklama şu şekilde:
“Mehmet Ekici’nin Kayseri maçında sağ ayak bileğinin dış kısmına aldığı darbe sonucu, geçmeyen ağrıları neticesinde yapılan MR tetkiklerinde kemikte ödem, iki bağda kısmi yırtılma ve eklem içinde kanama tespit edilip, tedavisine başlanmıştır.”
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