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Spor

Mehmet Sepil'den Galatasaray maçının hakemlerine sert tepki

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, takımının dün akşam Galatasaray'la oynadığı Süper Lig maçında hakem Koray Gençlerler tarafından iptal edilen gole tepki gösterdi. Sepil, “Dünya futbol tarihinde böyle bir kararın örneği var mıdır?” dedi.

AA19 Temmuz 2020 Pazar 13:55 - Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 13:55
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Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, Galatasaray maçındaki hakem kararlarını eleştirerek, "Bu kararlara imza atan sistemle Türk futbolunu nasıl geliştireceğimizi, nereye götüreceğimizi artık cesur bir şekilde tartışmak ve doğru kararların alınması adına çalışmak zorundayız." dedi.

Sepil, dün oynadıkları Galatasaray maçının hakemlerine yönelik yaptığı açıklamada, müsabakada hakem Koray Gençerler ve VAR hakemi Zorbay Küçük'ün verdiği bir kararla gollerinin iptal edildiğini hatırlattı.

Sepil, şunları kaydetti:

"Ben şimdi herkese bu kararla ilgili bir soru sormak istiyorum. Dünya futbol tarihinde böyle bir kararın örneği var mıdır? Böyle bir karar verilmiş midir? Cevabının hayır olduğunu biliyorum. Bu tür kararlara imza atan sistemle Türk futbolunu nasıl geliştireceğimizi, nereye götüreceğimizi artık cesur bir şekilde tartışmak ve doğru kararların alınması adına çalışmak zorundayız."

Öte yandan, dünkü müsabakada kafasına aldığı darbe sonucu oyundan çıkan Alpaslan Öztürk'ün tedbir amaçlı geceyi hastanede geçirdiği, muayene ve tetkiklerinin ardından bu sabah taburcu edildiği belirtildi.

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