Mehmet Topal hafta sonu oynanacak lig maçında oynayacak duruma geldi

Fenerbahçe'ye Mehmet Topal müjdesi... Jailson'un kırmızı kart cezalısı, Oğuz Kaan'ın sakat olması nedeniyle ön libero pozisyonunda haftasonu kimi oynatacağını kara kara düşünen Erwin Koeman, Mehmet Topal'dan gelen haberle rahat bir nefes aldı.

Mehmet Topal'ın sakatlığını atlattığı ve takımla birlikte çalışmalara başladığı öğrenilirken, pazar günü oynanacak Alanyaspor maçında forma giyebileceği öğrenildi. Kaptan, UEFA Avrupa ligindeki Anderlecht maçında ise riske edilmeyecek.

Anderlecht maçını kazanıp hem derbi sonrası yakalanan olumlu havayı, hem de Avrupa arenasındaki iddiasını sürdürmek isteyen sarı lacivertlilerde Slimani dışında derbi kadrosunda değişiklik beklenmiyor.

Koeman'ın Frey'in yerine Slimani ile maça başlamayı düşündüğü ancak son kararını maç günü vereceği ifade ediliyor.

Valbuena'yı yine ilk on birde sahaya sürecek olan Hollandalı teknik adam, Fransız yıldıza rakibin kilidini açması konusunda ekstra rol vereceği de gelen haberler arasında.

(beIN Sports)