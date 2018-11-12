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Mehmet Topal, milli takımın İsveç ve Ukrayna ile oynayacağı maçların kadrosuna dahil edildi

Fenerbahçeli Mehmet Topal, Milli Takımımızın İsveç ve Ukrayna ile oynayacağı maçların kadrosuna dahil edildi.

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A Milli Takımımızın İsveç ve Ukrayna ile oynayacağı maçların aday kadrosuna Fenerbahçe'den Mehmet Topal da dâhil edildi.

80 kez A Milli takım formasını giyen tecrübeli futbolcu, son olarak 10 Eylül'de Türkiye'nin İsveç'i deplasmanda 3-2 mağlup ettiği UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında görev almıştı.

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