Mehmet Yiğiner: Ankaragücü'ne destek olmayıp köstek olanların Allah belasını versin
Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Galatasaray maçı sonrasında şoke eden bir paylaşım yaptı.
Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Galatasaray karşısında aldıkları 6-0'lık mağlubiyetin ardından flaş bir paylaşımda bulundu.
Twitter'dan paylaşım yapan Yiğiner, "Ankaragücü üzerinde hesap yapanların, destek olmayıp köstek olanların Allah belasını versin. Topunuzu Allah'a havale ediyorum" mesajını paylaştı.
Ekonomik sorunlarla uğraşan Ankaragücü'nde, El Kabir de Galatasaray maçında oynamayı reddetmişti.
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