Meksika Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Diego Cocca oldu

Meksika Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine Diego Cocca getirildi.

Meksika Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 50 yaşındaki Arjantinli teknik adamın milli takımın başına getirildiği kaydedildi.

Meksika ekiplerinden Tigres'i çalıştıran Cocca'nın sözleşmesi dün feshedilmişti.

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'na Arjantinli Tata Martino yönetiminde giden Meksika, gruptan çıkamamıştı. Martino'nun sona eren sözleşmesi yenilenmemişti.

Meksika, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ABD ve Kanada ile birlikte ev sahipliği yapacak.