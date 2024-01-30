Melikgazi Kayseri Basketbol, bu sezon 9. kez kazandı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, evinde oynadığı maçta Çankaya Üniversitesi'ni 94-77 mağlup etti. Sarı kırmızılılar bu galibiyetle ligdeki 9. galibiyetini aldı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Melikgazi Kayseri Basketbol, üst üste ikinci galibiyetini aldı. Ligin 22. haftasında evinde oynadığı maçta Çankaya Üniversitesi ile karşılaşan sarı kırmızılı ekip, salondan 17 sayı farkla 94-77 galip ayrıldı. Geride kalan 22 hafta sonunda oynadığı 21 maçta 9 galibiyet ve 12 mağlubiyet alan takım 30 puan topladı. Sarı kırmızılılar bu sezon Bursa Uludağ Basketbol (2), İlkem Yapı Tarsusspor, Emlak Konut (2), Çankaya Üniversitesi (2), İzmit Belediyespor ve Hatay Büyükşehir Belediyespor'u mağlup ederken Nesibe Aydın (2), Beşiktaş (2), Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol (2), OGM Ormanspor, ÇBK Mersin, Galatasaray, Fenerbahçe, Botaş ve İlkem Yapı Tarsusspor'a da kaybetti.