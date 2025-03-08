Melikgazi Kayseri Basketbol deplasmanda galip

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 87-76 yendi.
Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Özkan Talo, Barış Burak Durmuş
Nesibe Aydın: Damla Gezgin 8, Wheeler 11, Wallace 7, Nared 18, Serfa 17, Merve Arı 6, İlayda Güner 6, Merve Uygül 3, Sevgi Tonguç
Melikgazi Kayseri Basketbol: Kübra Erat 8, Dangerfield 30, Powers 7, Fall 12, Meltem Avcı 22, Gonca Karataş 2, Şuğranur Hatice Sönmez 6
1. Periyot: 24-20
Devre: 46-39
3. Periyot: 61-64