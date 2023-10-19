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Spor

Melikgazi Kayseri Basketbol, Slovakya'da rahat kazandı

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ikinci haftasında, Melikgazi Kayseri Basketbol, MBK Ruzomberok'u 87-63 mağlup etti.

19 Ekim 2023 Perşembe 22:17 - Güncelleme:
Melikgazi Kayseri Basketbol, Slovakya'da rahat kazandı
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Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ikinci haftasında, F Grubu'nda Melikgazi Kayseri Basketbol, konuk olduğu Slovakya'nın MBK Ruzomberok takımını 87-63 mağlup etti.

Ruzomberok kentindeki Koniaren Spor Salonunda oynanan mücadeleye iyi hücum yaparak başlayan Melikgazi Kayseri Basketbol, ilk çeyreğe 25-19; devre arasına ise 47-29 skor üstünlükle girdi.

İkinci yarıda da rakibinin maça ortak olmasına izin vermeyen Melikgazi Kayseri Basketbol, üçüncü periyodunu 65-50 önde tamamladığı karşılaşmadan 87-63 galip ayrıldı.

Grubunda ilk galibiyetine ulaşan Melikgazi Kayseri Basketbol'da Claudia Monica Cuic 25 sayı, Aaryn Deje Ellenberg-Wiley 16 sayı, 7 asist ve 6 ribauntla galibiyette önemli pay sahibi oldu.

  • MBK Ruzomberok
  • Melikgazi Kayseri
  • FIBA Kadınlar

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