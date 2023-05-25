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Spor

Melis Yılmaz: Kendi seyircimiz önünde oynayacağız

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi öncesinde hazırlıklarına devam ediyor. Libero Melis Yılmaz, kamp süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

AA25 Mayıs 2023 Perşembe 20:12 - Güncelleme:
Melis Yılmaz: Kendi seyircimiz önünde oynayacağız
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Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, yeni başantrenörü Daniele Santarelli yönetiminde çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen libero Melis Yılmaz, kamp süreciyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Yeni antrenörümüzle çalışmalarımıza sıkı bir şekilde devam ediyoruz. Eksik olan takım arkadaşlarımızın da aramıza katılmasıyla tam takım halinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Milletler Ligi'nin başlamasına çok kısa bir süre kaldı. Milletler Ligi'nin ilk haftasında da karşılaşmalarımızı kendi evimizde ve seyircimizin önünde oynayacağız. Hazır bir şekilde Antalya'ya gitmek istiyoruz."

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