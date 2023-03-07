İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mart 2023 Salı / 15 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,9192
  • EURO
    20,0289
  • ALTIN
    1107.44
  • BIST100
    5381.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Melissa Vargas, milli formayı giyecek

Fenerbahçe Opet'te forma giyen ve Türk vatandaşlığına geçen Küba asıllı yıldız oyuncu Melissa Vargas, milli takım formasını giyebilecek.

AA7 Mart 2023 Salı 19:14 - Güncelleme:
Melissa Vargas, milli formayı giyecek
ABONE OL

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Opet'in Türk vatandaşlığına geçen Küba asıllı yıldız oyuncusu Melissa Vargas, artık A Milli Takımı'nda da forma giyebilecek.

Türk vatandaşlığına geçiş başvurusu kabul edildikten sonra Nisan 2021'de Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan Vargas, milli takımda oynamak için gerekli bekleme süresini tamamladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 yaşındaki başarılı pasör çaprazının 31 Mayıs'ta başlayacak FIVB Milletler Ligi'nde ay-yıldızlı formayı giyebileceğini belirtti.

Milli takım, 31 Mayıs-4 Haziran'da FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasına Antalya'da ev sahipliği yapacak. Vargas da 31 Mayıs'ta Güney Kore'yle oynanacak maçta ilk kez milli formayla sahaya çıkabilecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.