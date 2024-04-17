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Spor

Memik Yılmaz: Kalan maçlarımızın hepsini final olarak görüyoruz

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, sezonun son 6 haftasındaki karşılaşmaları final olarak gördüklerini ve Trendyol Süper Lig'de kalacaklarına inançlarının tam olduğunu söyledi.

AA17 Nisan 2024 Çarşamba 10:58 - Güncelleme:
Memik Yılmaz: Kalan maçlarımızın hepsini final olarak görüyoruz
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Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, AA muhabirine, Süper Lig'in 32. haftasında oynadıkları MKE Ankaragücü maçında öne geçmelerine rağmen beklemedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını söyledi.

Ligin sonuna yaklaştıkça baskı ve stresin arttığını belirten Yılmaz, son 6 maç öncesi camiaya birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Gaziantep FK'nin asla pes etmeyeceğini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Geçmişe değil artık tamamen önümüze bakıyoruz. Ligde 6 maçımız kaldı. Bunların hepsini bir final maçı olarak görüyoruz. Hocamızın önderliğinde takımımız bu maçlara en iyi şekilde hazırlanıyor. Ortada 18 puan var ve biz bu puanların hepsine talibiz. Biz şehir olarak buna inanıyoruz. Gaziantep şehri geçmişte de birlik beraberlik içerisinde neler başarabileceğini birçok kez gösterdi. Hocamıza, futbolcularımıza, taraftarımıza kısacası tüm camiaya güveniyoruz. Bu zorlu süreci sadece beraberlik içerisinde aşabiliriz. Bu doğrultuda bir kez daha Gaziantep şehrindeki tüm vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var. İnşallah pazar günü Kasımpaşa karşısında galip gelerek, kırmızı bölgeden uzaklaşmak istiyoruz. Bunu yapabileceğimize gönülden inanıyorum."

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