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Spor

Memik Yılmaz: Rizespor'u yenip çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz

Geçen hafta Beşiktaş'ı sahasında mağlup eden Gaziantep FK'nin başkanı Memik Yılmaz bu yükselişi Rizespor maçında da devam ettirmek istediklerini söyledi.

AA14 Mart 2024 Perşembe 16:31 - Güncelleme:
Memik Yılmaz: Rizespor'u yenip çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz
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Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacakları maçı kazanarak Beşiktaş karşısında aldıkları galibiyeti perçinlemek istediklerini söyledi.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep FK'nin ligde kalmak için mücadele ettiğini ve tüm oyuncuların bu bilinçte olduğunu dile getirdi.

Beşiktaş karşısında alınan galibiyetin takımda olumlu hava oluşturduğunu belirten Yılmaz, "Geçen hafta gerçekten çok güzel bir galibiyet aldık. Oyuncularımız bu galibiyeti taraftara, yönetime ve yeni hocamıza armağan etti. Hocamıza ve oyuncularımıza güvenimizin tamdır. Takım hazırlıklara ara vermeden başladı. Takımda gerçekten çok güzel bir hava hakim. Tüm oyuncularımız sahada savaşıyor. Bunu Beşiktaş maçında gördük. İnşallah bu hafta deplasmanda Rizespor'u yenip çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz. Buna çok ihtiyacımız var. Bu takım kümede kalacak inşallah." ifadelerini kullandı.

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