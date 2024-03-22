Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki dev rekabet, gelecek sezon transferde de yaşanacak. Manchester United'da oynayan Anthony Martial'ın menajerinin, Fransız kanat forveti Türkiye'den iki büyük kulübe önerdiği belirlendi.

MENAJERİ ÖNERDİ

Kariyerine Manchester United'da devam eden Anthony Martial, henüz kulübü ile sözleşme uzatmadı. Kontratı sezon sonunda bitecek 28 yaşındaki Fransız yıldızın menajerinin, Martial için transfer görüşmelerine başladığı gündeme geldi. Martial'ın menajerinin Türkiye'den de Fenerbahçe ve Galatasaray ile temas kurduğu ve iki ezeli rakibin bu transferde birbirine rakip olabileceği öğrenildi.

PERFORMANSI

Manchester United formasıyla 317 maça çıkan Martial, 90 gol attı ve 55 de asist yaptı. Daha önce Monaco, Sevilla ve Lyon için ter döken Martial, toplamda ise 403 maçta 106 gol, 64 de asiste imza atmayı bildi.

ÇOK YÖNLÜ

Sol kanat, sağ kanat ve santrforda oynayabilen Fransız yıldız bu sezon ise 19 maçta 2 gol, 1 asist katkısı yaptı.

10 MİLYON EURO DEĞER BİÇİLİYOR

Martial'e en güncel verilere göre; 10 milyon Euro değer biçiliyor.