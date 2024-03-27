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Spor

Menajerler önerdi! Okan Buruk transferi onayladı

Transferde nokta atışı isimleri kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'da öncelik 10 numara pozisyonu oldu. Oyuncu arayışlarını sürdüren sarı kırmızılı ekibe menajerlerinden Nabil Fekir önerisi geldi. Okan Buruk, transfer için oyuncuyu onayladı. İşte detaylar...

Takvim27 Mart 2024 Çarşamba 09:48 - Güncelleme:
Menajerler önerdi! Okan Buruk transferi onayladı
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Galatasaray'da ana hedef geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi transferde nokta atışı yapabilmek. Bu amaçlara yönelik yönetim, gelen futbolcu önerileri sonrası teknik direktör Okan Buruk ile detaylı bir transfer toplantısı gerçekleştirdi.

İSTEĞİNİ YÖNETİME İLETTİ

Bu toplantıda önümüzdeki sezon için eksik noktalar belirlendi. Teknik direktör Okan Buruk bizzat takviye istediği bölgeleri yönetime iletti.

MENAJERLERDEN ÖNERİ

Bu mevkilerin en başında ise 10 numara mevkisi olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılı ekibe ise flaş bir öneri geldi. Menajerler, Galatasaray yönetimi ile temas kurmaya başladı. Bu oyuncunun ise Nabil Fekir olduğu öğrenildi.

AYRILMAK İSTİYOR

Fransız oyuncunun Okan Buruk'un istediği türde bir futbolcu olduğu belirtildi. Fekir de Real Betis'ten ayrılmak istiyor.

TEMASLAR BAŞLAYACAK

Bu bilgiler ışığında harekete geçen yönetim yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Buruk'un onayı doğrultusunda sarı-kırmızılılar İspanyol ekibi ile temaslara başlayacak.

PİYASA DEĞERİ 12M€

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Fekir'in Real Betis ile sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

BU SEZON RAKAMLARI

Real Betis'te bu sezon 16 maçta süre bulan Fekir, 2 asist yaptı.

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