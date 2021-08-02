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Spor

Menemenspor, Domgjonas transferinden 550 bin TL kazandı

TFF 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Menemenspor, İsviçre'nin Luzern takımına imza atan David Domgjonas'tan 550 bin TL gelir elde etti.

DHA2 Ağustos 2021 Pazartesi 13:29 - Güncelleme: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 13:29
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Teknik direktör Cenk Laleci'nin Arnavutluk'un KF Laçi takımından keşfedip vitrine çıkardığı 24 yaşındaki futbolcunun alacaklarını da bıraktığı ifade edildi.

Domgjonas transferinden elde ettiği gelirle nefes alan sarı-lacivertlilerde Laleci, "Domgjonas'ın yolu açık olsun. Kendisini keşfedip şans verdik. Menemenspor genç oyuncular için önemli bir vitrindir. Yerli ya da yabancı fark etmiyor. Bizlerin futbolcu havuzu oldukça geniş. Domgjonas'ı bulup getirdik. Neticede Avrupa'nın yolunu tuttu. Kulübümüz için de hayırlı oldu" diye konuştu.

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