Mengücek Gazi Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası sona erdi

Şampiyonanın son gününde Üzümlü ilçesinde bulunan Semiz Ali Mera Alanı'ndaki 700 metrelik parkurda, sporcular atışlarını yaptı. Kadın ve erkek kategorilerinde düzenlenen şampiyonada 27 il ve 50 kulüpten 314 sporcu ter döktü.

Erzincan Vali Yardımcısı Yunus Emre Temel, Üzümlü Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, TGTOF Başkanı Cengiz Toksöz, Kemah Belediye Başkanı Osman Kemal Aslan ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu dereceye giren sporculara madalya ve çeklerini vererek kutladı.

Şampiyonada derece giren sporcular şunlar:

13 yaş ve altı 35 libre limitli karma hava koşusu:

1- Salih Ekmekçibaşı (Meram Belediyespor Klübü)

2- İlker Batuhan Ballı (Kadirli Ötüken Okçuluk)

3- Arif Enes Sarıkaya (Okçular Vakfı Geleneksel Okçuluk)

14-17 yaş 50 libre limitle karma hava koşusu:

1 - Muhammed Ramazan Çelik ( Ferdi )

2 - Salih Doğan (Okçular Vakfı Geleneksel Okçuluk)

3 - Yusuf Çetgin ( Adana Geleneksel ve Atlı Okçuluk)

18-49 yaş 50 libre limitli karma hava koşusu:

1 - İsmail Göllüoğlu (Yıldırım Okçuluk İhtisas)

2 - Muhammed Ali Temel (Kocaeli Öncü Gençlik ve Spor Kulübü)

3 - Şükrü Erkan (Okçular Vakfı Geleneksel Okçuluk)

50 yaş üstü 50 libre limitli karma hava koşusu:

1 - Ercan Kara (Yeni Osmanlı Evlad-ı Ecdad Geleneksel Atlı ve Okçuluk)

2 - Mehmet Demir ( Adana Geleneksel ve Atlı Okçuluk)

3 - Murat Herem ( Düzce Geleneksel Türk Okçuluğu Spor Kulübü)

Sınırsız çekiş kadın hava koşusu:

1 - Nagihan Tunç (Zümrüdü Anka Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü)

2 - Fatma Ayvacı (Okçular Vakfı Geleneksel Okçuluk)

3 - Fahriye Duha Akhan (Okçular Vakfı Geleneksel Okçuluk)

Sınırsız çekiş erkek hava koşusu:

1 - İsmail Göllüoğlu (Yıldırım Okçuluk İhtisas)

2 - Halil Kozanoğlu (Türkoğlu Avasim Geleneksel Okçuluk Kültür Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma)

3 - Serdar Arslan (Demka Okçuluk)

Mürekkep yay hava koşusu karma:

1 - Recep Özmen (Gazenfer Gençlik ve Spor Kulübü)

2 - Hali Kozanoğlu (Türkoğlu Avasim Geleneksel Okçuluk Kültür Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma)

3 - Ferhat Erilli (İstanbul Başakşehir Kulübü)