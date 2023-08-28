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Spor

Mergim Berisha için dev talip!

Borussia Dortmund, Augsburg forması giyen Mergim Berisha için harekete geçti. Alman ekibi, golcü oyuncu için 15 milyon euro istiyor.

28 Ağustos 2023 Pazartesi 21:04 - Güncelleme:
Mergim Berisha için dev talip!
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Fenerbahçe'den Augsburg'a tranfer olan Mergim Berisha için dev bir talip çıktı.

Sky'da yer alan habere göre, Borussia Dortmund'un 25 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği aktarıldı.

BEKLENTİ 15 MİLYON EURO

Dortmund'un Berisha için Augsburg ile temaslara başladığı vurgulandı. Augsburg'un, bonservisini bu yaz Fenerbahçe'den 4 milyon euro karşılığında aldığı Berisha için beklentisinin 15 milyon euro olduğu kaydedildi.

Berisha'nın da kariyerindeki bir sonraki adımı atmak istediği ve Dortmund'a transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi.

AUGSBURG PERFORMANSI

Augsburg, Berisha'yı geçen sezon Fenerbahçe'den kiralamış ardından bu yaz transfer döneminde 4 milyon euro bedelle Alman oyuncuyu kalıcı olarak transfer etmişti.

Augsburg forması altında 26 maçta süre bulan Berisha, 9 gol attı ve 4 asist yaptı.

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