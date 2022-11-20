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Spor

Mergim Berisha'dan Fenerbahçe'ye servet! Transferi duyurdular

Mergim Berisha, geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den kiralık olarak Augsburg'a transfer olmuştu. Alman ekibi Bundesliga'da performansıyla beğeni toplayan Mergim Berisha için kararını verdi. İşte detaylar...

Star Gazetesi20 Kasım 2022 Pazar 19:05 - Güncelleme:
Mergim Berisha'dan Fenerbahçe'ye servet! Transferi duyurdular
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Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den kiralık olarak Augsburg'a giden Mergim Berisha, Bundesliga'da başarılı performansıyla büyük beğeni topladı. Alman ekibi Mergim Berisha'nın satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı.

MERGIM BERISHA, ALMANYA'DA KENDİNE GELDİ

Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalarak yaz aylarında Augsburg'a gönderilen Megim Berisha, Bundesliga'da kendine geldi. Alman ekibinde golleriyle ve başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan 24 yaşındaki golcü için Augsburg kararını verdi

AUGSBURG, MERGIM BERISHA'NIN BONSERVİSİNİ ALACAK

Almanya basınında yer alan habere göre; Mergim Berisha'nın performansından memnun olan Augsburg, 24 yaşındaki golcünün satın alma opsiyonunu kullanma kararı verdi.

Sarı-lacivertliler Mergim Berisha'dan 4 milyon euro (77 milyon TL) kazanacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Alman golcü Mergim Berisha, bu sezon Augsburg formasıyla şimdiye kadar 10 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmaların hepsinde ilk 11'de yer alan 24 yaşındaki golcü, 3 gol ve 4 asistle takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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