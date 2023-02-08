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  • Merih Demiral: Alvaro Morata ve Anto Griezmann tüm takım olarak Türk halkının acısını paylaştıklarını söylediler
Spor

Merih Demiral: Alvaro Morata ve Anto Griezmann tüm takım olarak Türk halkının acısını paylaştıklarını söylediler

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük bir yıkıma yol açan depremde zarar gören vatandaşlar için yardım toplama çalışmaları devam ediyor. Milli futbolcumuz Merih Demiral'da, Atletico Madrid'li futbolcular Alvaro Morata ve Anto Griezmann'ın formaları ile birlikte yardımda bulunacağını söyledi.

IHA8 Şubat 2023 Çarşamba 22:45 - Güncelleme:
Merih Demiral: Alvaro Morata ve Anto Griezmann tüm takım olarak Türk halkının acısını paylaştıklarını söylediler
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İtalyan ekibi Atalanta'da forma giyen milli oyuncu Merih Demiral, Ronaldo'nun ardından Atletico Madrid'den Alvaro Morata ve Anto Griezmann'ın da kampanyaya katılacağını açıkladı.

Milli oyuncu Merih Demiral, dün Ronaldo'nun imzalı formasının açık artırmaya çıkacağını açıklamıştı. Demiral, bugün de kampanyaya Atletico Madrid'den Alvaro Morata ve Anto Griezmann'ın da katılacağını duyurdu. Merih Demiral, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Madrid'den Alvaro Morata ve Anto Griezmann ile görüştüm. Tüm takım olarak Türk halkının acısını paylaştıklarını söylediler ve kampanyamıza imzalı formalarını bağışladılar. Formaların açık artırmayla satışından elde edilecek gelir depremzedelere bağışlanacaktır" dedi.

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