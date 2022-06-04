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Spor

Merih Demiral, Atalanta'dan ayrıldı

Bu sezon Atalanta'da kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesi sona eren Merih Demiral'ın İtalyan ekibinden ayrıldığı iddia edildi.

4 Haziran 2022 Cumartesi 20:26 - Güncelleme:
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Milli futbolcu Merih Demiral'ın Atalanta ile kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrıldığı öne sürüldü.

İtalyan basınından Tuttomercato'nun haberine göre; Atalanta, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Merih Demiral'ın sözleşmesinde bulunan 30 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.

Oyuncu için daha şimdiden 40 milyon euroluk teklifler aldığı öne sürülen Atalanta'nın buna rağmen opsiyonu kullanmayacağı ve yeni bir stoper arayışına geçtiği ifade edildi.

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