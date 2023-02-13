İtalya Birinci Ligi (Serie A) ekibi Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yönelik başlattığı kampanyadaki bağış miktarı 7 milyon 550 bin liraya ulaştı.

MERİH DEMİRAL, BAĞIŞ MİKTARINI DUYURDU

Merih, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, açık artırmaya çıkarılan Karim Benzema ve Harry Kane formalarının 1 milyon 250 bin liraya satıldığını belirterek, "Böylece kampanyamız dahilinde deprem bölgesine aktarılan toplam tutar 7 milyon 550 bin liraya ulaştı." ifadesini kullandı.

KAMPANYAYA DÜNYA YILDIZLARI KATILDI

Milli futbolcunun girişimiyle Paris Saint-Germain'den Lionel Messi ve Kylian Mbappe, Manchester City'den Erling Haaland, Al Nassr'dan Cristiano Ronaldo, Roma'dan Paulo Dybala, Atletico Madrid'den Antoine Griezmann gibi ünlü oyuncuların imzalı formaları, geliri depremzedeler için kullanılmak üzere açık artırmaya çıkarılmıştı.

