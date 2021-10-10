Merih Demiral: Futbolda hiçbir şey belli olmaz

10 Ekim 2021 Pazar 19:07 - Güncelleme: 10 Ekim 2021 Pazar 19:15

A Milli Takımımızda Merih Demiral, Letonya ile oynanacak maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Tek hedefin 3 puan olduğunu belirten Merih, "3 puanı alıp şansımızı sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz. Takımdaki ortam gayet güzel, hocamız yeni geldi, taktiğini, mantalitesini bize aşılamaya çalışıyor. İnşallah Letonya maçından 3 puanla ayrılırız. Şansımız sürüyor, futbolda hiçbir şey belli olmaz" dedi.

Umutlarını yitirmediklerini vurgulayan milli oyuncu, "Kazanmak çok önemliydi ama berabere kaldık. Takımdaki herkes mücadeleyi sonuna kadar götürecek, bunu takım içinde görüyoruz. 3 maçımız var, hiç belli olmaz, belki rakiplerin kaybedeceği puanlarla Dünya Kupası'na gideriz. İnşallah öyle olur, sonuna kadar mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Daha iyi olacaklarını söyleyen 23 yaşındaki futbolcu, "Sorumluluk hepimizde. Taktik anlamında neyi doğru ya da yanlış yaptığımızı hocamız açıklayacaktır. Kötü günler yaşadık, bir anda olduğu her şey. Yeni bir ortam, yeni hocamız, özellikle tecrübeli Hamit ağabey... Bize tecrübelerini aktarıyor, bire bir ilgileniyor. Önümüzdeki günlerde hocamız kendi mantalitesini aktardığı takdirde, çok daha iyi olacağımıza inanıyorum, her zaman pozitif bakmaya çalışıyoruz. Benim Dünya Kupası'na katılacağımıza inancım tam." diye konuştu.