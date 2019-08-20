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Merih Demiral: İdollerimle aynı takımda oynuyorum

Yaz transfer döneminde İtalya Serie A ekibi Sassuolo'dan, Juventus'a transfer olan milli futbolcu Merih Demiral kendisi için düzenlenen imza töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Juventus'a transfer olma süreci hakkında bilgiler veren milli futbolcu, "Öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Tabii ki buraya gelirken çok büyük emek verdik. Ön planda ben olabilirim ama bunun arkasında büyük bir emek var. Önemli olan burada kalıcı olmak, burada kalıcı olup bu serüveni, bu hikayeyi devam ettirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
 
"BURADAKİ İLK TÜRK FUTBOLCU OLMAK BÜYÜK GURUR"
 
Siyah-beyazlıların çok büyük bir kulüp olduğunu vurgulayan 21 yaşındaki defans oyuncusu, "Tabii ki burası çok büyük bir kulüp. Buradaki ilk Türk futbolcu olmak büyük bir gurur. Gençlere tavsiyem, hayallerini hiçbir zaman bırakmasınlar. Ben şu anda hayalini kurduğum oyuncularla antrenman yapıyorum. Çalışmaya devam etsinler, çalışınca gerisi geliyor. Bence en önemlisi bu" açıklamasında bulundu.
 
"JUVENTUS HER ZAMAN DÜNYANIN EN İYİ SAVUNMACILARINA SAHİPTİR"
 
Chiellini ve Bonucci'nin tecrübeleri ile kendisine çok katkı sağladığını ifade eden Demiral, "Tabii ki Chiellini küçüklükten beri takip ettiğim oyunculardan biri, tecrübesiyle bana çok katkı sağlıyor, yardım ediyor. Bu büyük bir şans. Onların tecrübelerinden faydalanmak benim için çok önemli. Juventus, her zaman dünyanın en iyi defans oyuncularına sahip. Bu büyük bir şans ve özveri göstermem gereken bir şey. Ben elimden geleni yapıp formayı giymek için en iyisini yapacağımı düşünüyorum" diye konuştu.
 
"HEDEFİMİZ BÜTÜN KULVARLARDA ŞAMPİYONLUK"
 
Takım olarak yarıştıkları her kupaya talip olduklarını vurgulayan Merih Demiral, "Juventus bütün kulvarlara şampiyonluk parolasıyla başlar. Kupalar kazanmak istiyorum, bunun için buraya geldim. Bu sezon, güzel şeyler başaracağımızı düşünüyorum" dedi.
 
"GENÇ YAŞTA AVRUPA'YA GİTMEK ZOR BİR KARARDI"
 
Çok genç yaşta Avrupa'ya gittiğini ifade eden milli oyuncu, "Tabii ki 18 yaşında Avrupa'ya gittim. Küçüklükten beri Serie A'da oynamak hayalimdi. O yaşta benim için çok zor bir karardı. Çok büyük artıları oldu bana çünkü şu anda hayalini kurduğum ve oynamak istediğim yerdeyim. Ocak'ta Sassuolo'ya gelmem, İtalya'ya adapte olmama çok katkı sağladı. Tecrübeli futbolcular ve hocamla birlikte adaptasyon sürecimi daha kısa tutacağım" şeklinde konuştu.
 
"SARRİ DEFANS OYUNCULARIYLA ÇOK YAKINDAN İLGİLENİYOR"
 
Maurizio Sarri ile çalışmanın büyük bir şans olduğunu da ifade eden Demiral, "Hocamız, özellikle defans oyuncularıyla yakından ilgileniyor. Defans oyuncuları olarak Sarri ile idman yapıyoruz. Bu yaşta onunla birlikte çalışmak benim için çok önemli. Eksik yönlerimi kapatarak en iyi şekilde sezona başlamak istiyorum" dedi.
 
"EMRE CAN BANA ÇOK YARDIMCI OLUYOR"
 
Takımda bulunan Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can'ın kendisine çok yardımcı olduğunu vurgulayan genç oyuncu, "Emre abi de bana hem saha içi hem saha dışında çok yardımcı oluyor. Onunla çok iyi anlaşıyoruz. Aynı dili konuşmamız da çok önemli. Ona da çok teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

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